جمعی از اهالی بسکتبال ایران با حضور در بیمارستان، از پریا مهرمند، بازیکن تیم سحر آکادمی که در سانحه واژگونی اتوبوس این تیم دچار مصدومیت شده بود، عیادت کردند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دیدار، جواد داوری سرپرست فدراسیون بسکتبال، محسن معزی‌فر دبیرکل فدراسیون، اعضای تیم ملی بسکتبال بزرگسالان، کادر استعدادیابی فدراسیون، جمعی از اعضای تیم سحر آکادمی و محسن شاه‌علی سرپرست تیم ملی بزرگسالان حضور داشتند.

همچنین مصطفی هاشمی، پیشکسوت بسکتبال و سرمربی سابق تیم ملی، با حضور در بیمارستان از این بازیکن عیادت کرد.

ارسلان کاظمی، محمد جمشیدی، آرمان زنگنه، محمدمهدی رحیمی، خشایار علی‌اکبری، مبین شیخی، محمدمهدی حیدری، متین آقاجان‌پور، صارم جعفری، جلال آقامیری و محمدمهدی جلالی از جمله ملی‌پوشانی بودند که با حضور در بیمارستان، جویای وضعیت سلامتی پریا مهرمند شدند.

این حضور صمیمانه در راستای حمایت و دلگرمی به بازیکن جوان سحر آکادمی و خانواده او پس از حادثه تلخ واژگونی اتوبوس این تیم صورت گرفت.