مردم شهرستان قدس در دویست‌وپنجاه‌وهشتمین اجتماع شبانه خود، همزمان با عزاداری به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، بر ایستادگی و وحدت ملی در برابر هرگونه تجاوز دشمنان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دویست‌وپنجاه‌وهشتمین شب از حضور مردم شهرستان قدس در میدان، با محوریت عزاداری برای شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار شد.

مشارکت گسترده مردم در این اجتماع شبانه، در کنار مراسم عزاداری، پیام وحدت و همبستگی ملی را به نمایش گذاشت. حاضران با تأکید بر اقتدار کشور، اعلام کردند که در برابر هرگونه تجاوز و تهدید دشمنان، با قدرت و یکپارچگی در برابر آن‌ها خواهند ایستاد.