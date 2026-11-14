رویترز گزارش داد: اداره هوانوردی فدرال آمریکا (FAA)، به دلایل ایمنی، تردد هوایی در تمامی فرودگاه‌های آمریکا را متوقف کرده است.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزیر حمل‌ونقل آمریکا هم اعلام کرد: اختلالات ارتباطی، تمام مراکز کنترل ترافیک هوایی در مسیر‌های پروازی سراسر کشور را تحت تأثیر قرار داده است.

این سومین بار از زمان حملات ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ است که دستور توقف سراسری پرواز‌ها (روی زمین) در آمریکا صادر می‌شود.

مدرکی دال بر حمله عمدی وجود ندارد

بر اساس اعلام مارکوین مولین، وزیر امنیت داخلی آمریکا هم گفت: هیچ‌گونه نشانه‌های پیش‌فرضی وجود ندارد و تا این لحظه هیچ مدرکی دال بر اینکه خرابی سیستم ارتباطی ناشی از یک حمله عمدی باشد، به‌دست نیامده است.

همچنین نیویورک‌تایمز گزارش داد: تا ساعت ۱۶:۴۵ به وقت شرق آمریکا، ۷۸۰۰ پرواز با تأخیر مواجه شده و حدود ۳۵۰ پرواز نیز لغو شده‌اند.

تعلیق تمامی پرواز‌ها از اروپا به آمریکا

سازمان اروپایی ایمنی هوانوردی (یوروکنترل) در پی درخواست اداره هوانوردی فدرال آمریکا و به دلیل بروز «مشکلات فنی»، از تعلیق کامل پرواز‌های اروپا به آمریکا خبر داد.

تعلیق تمامی پرواز‌های آرژانتین

مقام‌های هوانوردی آرژانتین در پی شرایط جاری و به عنوان اقدامی احتیاطی، از توقف کامل پرواز‌های این کشور خبر دادند.

شمار پرواز‌های لغوشده در آمریکا از ۳ هزار مورد گذشت/ ترامپ: احتمالا حمله سایبری نباشد!

نیویورک‌تایمز به نقل از فلایت‌اِوِر گزارش داد که تعداد پرواز‌های لغوشده در آمریکا از ۳ هزار مورد فراتر رفته است.

این روزنامه همچنین اعلام کرد بیش از ۳۷۰ پرواز برنامه‌ریزی‌شده برای روز شنبه در آمریکا لغو شده‌اند.

همچنین ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا در گفت‌و‌گو با شبکه فاکس‌نیوز، احتمال دخالت هوش مصنوعی یا حملات سایبری در اختلال اخیر شبکه هوانوردی آمریکا را منتفی دانست.