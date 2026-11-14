مردم شهرستان پردیس در دویست‌وپنجاه‌وهشتمین اجتماع شبانه خود، با محکومیت تهدیدات اخیر آمریکا، بر آمادگی نیروهای مسلح و ضرورت پاسخ قاطع به هرگونه تجاوز تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت‌کنندگان در این اجتماع، تهدید‌های اخیر ترامپ علیه ایران را تکراری و نشانه‌ای از ناکامی سیاست‌های آمریکا دانستند و بر پاسخ قاطع، فوری و متناسب جمهوری اسلامی به هرگونه تجاوز تأکید کردند.

حاضران همچنین با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز، مدیریت این آبراه به دست کشور‌های منطقه و جلوگیری از مداخله قدرت‌های بیگانه را ضروری دانستند.

تبیین پیامد‌های هرگونه خطای محاسباتی دشمن، تأکید بر توان بازدارندگی ایران و نقش وحدت ملی در حفظ امنیت کشور از دیگر محور‌های این تجمع بود.