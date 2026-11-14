دویست‌وپنجاه‌وهشتمین اجتماع شبانه مردم شهرستان بهارستان در شهرهای نسیم‌شهر، گلستان و صالحیه، با هدف نمایش وحدت ملی و محکومیت تهدیدات اخیر ایالات متحده برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم ولایت‌مدار نسیم‌شهر در میدان هفت‌تیر، گلستانی‌ها در پارک محدوده میدان امام شهید خامنه‌ای و مردم صالحیه در خیابان شهید محمد جهان‌آرا، با در دست داشتن پرچم‌های خون‌خواهی، وحدت و یکپارچگی ملت ایران را به نمایش گذاشتند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع، در واکنش به تهدیدات اخیر ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر آمادگی نیرو‌های مسلح و توان دفاعی کشور، تصریح کردند پاسخ ایران به هرگونه خطای راهبردی دشمن باید فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی باشد.

آنان همچنین تنگه هرمز را از ظرفیت‌ها و اهرم‌های راهبردی ایران دانستند و بر ضرورت حفظ اقتدار و حاکمیت کشور بر این آبراه تأکید کردند.