به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مراسم استقبال از «سعید افروز» قهرمان پرافتخار پارادوومیدانی ایران و دارنده مدال طلای پرتاب نیزه بازی‌های پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ و پاریس ۲۰۲۴، با حضور جمعی از مسئولان، ورزشکاران، پیشکسوتان و مردم ورزش‌دوست در جیرفت برگزار شد.

این ورزشکار جیرفتی که در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ نیز با ثبت رکورد ۴۲ متر و ۵۸ سانتی‌متر ضمن شکستن رکورد جهان به مدال طلا دست یافت، پس از افتخارآفرینی در عرصه رقابت‌های بین‌المللی به زادگاه خود بازگشت و مورد استقبال همشهریانش قرار گرفت.