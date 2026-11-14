به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سقوط از پل تیبا در کیلومتر ۷۷ محور دامغان به سمنان ۲ مصدوم ، واژگونی نیسان در کیلومتر ۲۲ محور گرمسار به ایوانکی یک مصدوم ، تصادف پراید و موتور سیکلت در کیلومتر ۱۵ محور ایوانکی به شریف آباد ۳ مصدوم ، انحراف از جاده و حریق پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۹۳ محور دامغان به سمنان یک مصدوم ، واژگونی پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۵۵ محور سمنان به دامغان ۳ مصدوم ، واژگونی ال نود در کیلومتر ۱۲ محور ایوانکی به شریف آباد ۲ مصدوم ، واژگونی دنا پلاس در کیلومتر ۴۸ محور میامی به سبزوار ۳ مصدوم ، واژگونی پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۴۷ محور شاهرود به دامغان ۴ مصدوم ، تصادف ساینا و تیبا ۲ در کیلومتر ۲۲ محور آرادان به سرخه ۳ مصدوم ، واژگونی دنا پلاس در کیلومتر ۶۰ محور سمنان به دامغان ۶ مصدوم بر جای گذاشت .