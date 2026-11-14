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حوادث رانندگی در جادههای استان سمنان در هفتهای که گذشت ۲۸ مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سقوط از پل تیبا در کیلومتر ۷۷ محور دامغان به سمنان ۲ مصدوم ، واژگونی نیسان در کیلومتر ۲۲ محور گرمسار به ایوانکی یک مصدوم ، تصادف پراید و موتور سیکلت در کیلومتر ۱۵ محور ایوانکی به شریف آباد ۳ مصدوم ، انحراف از جاده و حریق پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۹۳ محور دامغان به سمنان یک مصدوم ، واژگونی پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۵۵ محور سمنان به دامغان ۳ مصدوم ، واژگونی ال نود در کیلومتر ۱۲ محور ایوانکی به شریف آباد ۲ مصدوم ، واژگونی دنا پلاس در کیلومتر ۴۸ محور میامی به سبزوار ۳ مصدوم ، واژگونی پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۴۷ محور شاهرود به دامغان ۴ مصدوم ، تصادف ساینا و تیبا ۲ در کیلومتر ۲۲ محور آرادان به سرخه ۳ مصدوم ، واژگونی دنا پلاس در کیلومتر ۶۰ محور سمنان به دامغان ۶ مصدوم بر جای گذاشت .