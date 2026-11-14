به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، سرهنگ "تقی توئی" در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی وقوع سرقت‌های سریالی باتری خودرو در سطح شهرستان بجنورد، موضوع با هدف شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت و مأموران با بررسی جغرافیای وقوع سرقت‌ها و انجام اقدامات اطلاعاتی، گشت‌های نامحسوس را در نقاط شناسایی‌شده و به‌ویژه پارکینگ‌های پارک جاوید و باباموسی در ساعات ابتدایی صبح فعال کردند.

وی با بیان اینکه مأموران در جریان این مراقبت‌ها به یک دستگاه خودروی پراید با دو سرنشین مرد و زن مشکوک شدند و پس از مشاهده سرقت یک دستگاه باتری از خودروی پارک‌شده با اقدام به‌موقع هر دو نفر را دستگیر کردند، افزود: متهمان در تحقیقات تکمیلی به ۱۸ فقره سرقت قطعات و محتویات خودرو اعتراف کردند و در ادامه با شناسایی ۵ مالخر و بازرسی از مخفیگاه آنان، ۱۸ دستگاه باتری، کابل سیار برق، سه حلقه رینگ و لاستیک پراید و یک حلقه زاپاس نیسان کشف شد.