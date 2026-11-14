به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مجری طرح های بنیاد برکت در سلسله و دلفان گفت:بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در جنگ رمضان در شهرستان دلفان ۹۸ فقره تسهیلات اشتغالزایی در قالب ۱۷ میلیارد تومان به کسب و کار‌های آسیب از جنگ پرداخت کرده است.



محمدی افزود: در این میان، بنیاد برکت با شناسایی اماکن آسیب‌دیده و همراهی بنیاد علوی و مجموعه دولت،برای حمایت از خسارت‌دیدگان و بازگشت کسب‌وکارها به چرخه فعالیت وارد میدان شده است.



سیدرضا سلامتی فرماندار شهرستان دلفان هم گفت:تاکنون ۴۱ میلیارد تومان اعتبار برای این واحدهای آسیب دیده از جنگ مصوب شده که ۳۶ میلیارد تومان به این واحد‌ها پرداخت شده است.





