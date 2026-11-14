به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، مراسم اختتامیه جشنواره اوقات فراغت دختران شیروان در گروه های نونهالان ، نوجوانان و جوانان در رشته والیبال، روز پنج‌شنبه ۲۱ آبان‌ماه با حضور خسرو نادری رئیس هیأت والیبال ، مصطفی مختاری معاون اداره ورزش و جوانان و جمعی از داوران و مربیان ، در سالن شهید پوررضا شیروان برگزار شد.

این جشنواره رقابت ها که با حضور ۱۳ تیم از مدارس مختلف سطح شهر شیروان از ابتدای تابستان امسال آغاز شده بود ، فرصتی برای ایجاد رقابت ، نشاط ، پویایی و شناسایی استعداد‌های ورزشی برای تربیت نسل آینده والیبال بانوان این شهرستان فراهم کرد.