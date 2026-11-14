به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، چهار دختر جودوکار خراسان شمالی به اردوی آماده‌سازی تیم ملی نوجوانان دعوت شدند.

مهسا شکیبایی، یلدا نظری، زینب قادری و سارا سودمند چهار نماینده استان هستند که در کنار ۱۰ ورزشکار دیگر از سراسر کشور، در این اردو حضور دارند.

این مرحله از اردوی تیم ملی از پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه آغاز شده و تا ۲۷ آبان‌ماه به میزبانی تهران ادامه خواهد داشت.

این اردو با هدف ارتقای آمادگی فنی و جسمانی ملی‌پوشان و آماده‌سازی برای حضور قدرتمند در رقابت‌های المپیک دانش‌آموزی برگزار می‌شود.