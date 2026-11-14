چهار دختر جودوکار خراسان شمالی در اردوی تیم ملی نوجوانان
حضور چهار دختر جودوکار خراسان شمالی در اردوی تیم ملی نوجوانان ایران ، گام بلند نمایندگان استان برای حضور در المپیک دانشآموزی است.
مهسا شکیبایی، یلدا نظری، زینب قادری و سارا سودمند چهار نماینده استان هستند که در کنار ۱۰ ورزشکار دیگر از سراسر کشور، در این اردو حضور دارند.
این مرحله از اردوی تیم ملی از پنجشنبه ۲۱ آبانماه آغاز شده و تا ۲۷ آبانماه به میزبانی تهران ادامه خواهد داشت.
این اردو با هدف ارتقای آمادگی فنی و جسمانی ملیپوشان و آمادهسازی برای حضور قدرتمند در رقابتهای المپیک دانشآموزی برگزار میشود.