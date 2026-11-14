به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ علیرضا جندقی مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری سمنان گفت: بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر، خدمات اتوبوسرانی شهری تا پایان سال برای تمامی شهروندان به‌صورت رایگان ارائه می‌شود.

وی افزود: این تصمیم با هدف کاهش هزینه‌های رفت‌وآمد خانوارها، تشویق شهروندان به استفاده از حمل‌ونقل عمومی و ارتقای کیفیت زندگی شهری اتخاذ شده است.

وی زمان کار اتوبوس ها را صبح ها از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۲:۳۰ و عصر‌ها از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰ اعلام کرد و افزود: رایگان شدن اتوبوس‌های شهری علاوه بر کمک به اقتصاد خانوارها و کاهش هزینه‌های روزمره شهروندان، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش استقبال از حمل‌ونقل عمومی، کاهش استفاده از خودروهای شخصی، کاهش ترافیک و آلودگی هوا و حفظ محیط زیست شهری باشد.