ساعتی پیش دو فروند نفتکش که با سامانه های راداری و موقعیت یاب خاموش، بطور مخفیانه سعی در تردد از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز را داشتند، با اصابت به مین دریایی منفجر و دچار آتش سوزی شدند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: زبانه های آتش یکی از این دو کشتی، که از نوع سوپر نفتکش بوده، شب سواحل جنوبی تنگه هرمز را روشن کرده است.

نیروی دریایی سپاه به مالکان و شرکت های کشتیرانی هشدار می دهد: تردد از تنگه هرمز بدون هماهنگی با مرکز کنترل ترددسپاه در تنگه هرمز و نادیده گرفتن ترتیبات ایرانی این تنگه، عاقبتی این چنین خواهد داشت.





