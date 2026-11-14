به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، رضا علی آبادی رییس هیات دوومیدانی استان گفت: مسابقات دوی صحرانوردی قهرمانی استان خراسان شمالی و انتخابی تیم استان برای حضور در رقابت‌های کشوری با شرکت ۶۰ ورزشکار در بوستان باباامان بجنورد برگزار شد و در پایان این رقابت‌ها، نفرات برتر در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان معرفی شدند.

وی افزود: در رده سنی نونهالان احمدرضا قمری ، یونس نقی‌زاده و محمدحسین پاکدل ؛ رده سنی نوجوانان علی شعبانیان ، امیرعلی رحیمی و ابراهیم رحیمی ؛ رده سنی جوانان حمید رضاییان ، امیرمحمد رحیمی و پوریا اصیل و در رده سنی بزرگسالان مهدی خجسته ، سعید رحمان‌نیا و مهدی احدی به عنوان نفرات اول تا سوم هر رده انتخاب شدند.

همچنین مسابقات دوی صحرانوردی قهرمانی استان خراسان شمالی و انتخابی تیم بانوان برای اعزام به رقابت‌های کشوری با حضور ۲۰ ورزشکار در دو رده سنی در استادیوم ۱۹ مهر بجنورد برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها و در رده سنی بزرگسالان ماندانا رجبی ، معصومه رستم‌نیا و ندا فرامرزی و در رده سنی جوانان هستی جهانی ، نازنین‌زهرا فدایی و آتنا فرهادی نفرات برتر دو رده سنی معرفی شدند .