به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، علی خالق‌زاده، داور مطرح بین‌المللی کشتی استان خراسان شمالی و از کشتی گیران باسابقه و داوران برجسته شیروان و استان، در هفته نخست دور برگشت رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد کشور ، دیدار تیم‌های نام‌آوران پاس ساری و استقلال اراک را در سالن سیدرسول حسینی ساری قضاوت کرد.

گفتنی است ، هفته اول دور برگشت از بیست و ششمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های کشور در گروه A ، به میزبانی شهر ساری برگزار شد و تیم استقلال اراک با نتیجه ۶ بر ۴ مقابل تیم نام‌آوران پاس ساری به برتری رسید.