معاون قوه قضائیه گفت: با تلاش دانشمندان و متخصصان کشور، نواقص سامانه‌های موشکی، پهپادی و پدافندی برطرف شده و امروز در اوج اقتدار دفاعی قرار داریم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ،‌ حجت الاسلام پورخاقان معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور در اجتماع باشکوه مردم یاسوج در خیابان جمهوری اسلامی، با اشاره به توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران گفت: به اذعان فرماندهان عالی‌رتبه نظامی، نواقص و ضعف‌هایی که در جریان درگیری‌ها و حملات دشمن در برخی سامانه‌های موشکی و پهپادی شناسایی شده بود، با تلاش شبانه‌روزی دانشمندان و متخصصان هوافضای کشور برطرف شده است.

حجت الاسلام پورخاقانی افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران در اوج اقتدار موشکی و پهپادی قرار دارد و در صورت تکرار خطای محاسباتی از سوی دشمنان، نیروهای مسلح کشور پاسخی قاطع و پشیمان‌کننده خواهند داد.

معاون قوه قضائیه با تأکید بر ارتقای توان پدافند هوایی کشور ادامه داد: خلأهایی که دشمن تصور می‌کرد می‌تواند از طریق آن‌ها به حریم هوایی ایران نفوذ کند، برطرف شده و سامانه‌های پدافندی بومی با توانمندی بالا در برابر تهدیدات هوایی ایستادگی می‌کنند.

وی با اشاره به مقابله پدافند هوایی کشور با پهپادهای پیشرفته متجاوزان گفت: شناسایی و انهدام پهپادهای کوچک و پیشرفته از نظر فنی پیچیدگی‌های زیادی دارد، اما نیروهای پدافند هوایی کشور توانسته‌اند با اتکا به دانش بومی، این پرنده‌ها را رهگیری و منهدم کنند.

پورخاقان تأکید کرد: امروز آسمان کشور برای هیچ پرنده متجاوزی امن نیست و هرگونه تجاوز به حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران با پاسخ نیروهای مسلح مواجه خواهد شد.

روایت پورخاقان از عملیات خلبانان ایرانی

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور در ادامه با اشاره به توانمندی و شجاعت خلبانان ایرانی در جریان درگیری‌های اخیر گفت: خلبانان شجاع کشور با وجود استفاده از هواپیماهایی که دهه‌ها از عمر تولید آن‌ها می‌گذرد، عملیات‌هایی پیچیده را با مهارت و شجاعت مثال‌زدنی انجام داده‌اند.

وی با تشریح روایتی از یکی از عملیات‌های هوایی اضافه کرد: در روزهای آغازین جنگ تحمیلی اخیر، خلبانان ایرانی با پرواز در ارتفاع بسیار پایین و با عبور از مسیرهای طولانی، به یکی از پایگاه‌های نظامی متجاوزان آمریکایی در منطقه حمله و خساراتی به تجهیزات و بالگردهای مستقر در آن وارد کردند.

حجت الاسلام پورخاقان با اشاره به دشواری‌های عملیات بازگشت این هواپیماها و تلاش جنگنده‌های دشمن برای رهگیری آن‌ها، این رویداد را از جلوه‌های نصرت الهی دانست و به آیه شریفه «وَما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَکِنَّ اللَّهَ رَمَی» اشاره کرد.

قدردانی معاون قوه قضاییه از مردم استان برای حضور آگاهانه در صحنه‌های حمایت از انقلاب

حجت الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، از حضور مستمر و آگاهانه مردم کهگیلویه و بویراحمد در صحنه‌های حمایت از انقلاب و نظام اسلامی قدردانی کرد.

وی با اشاره به حضور پرشور مردم یاسوج در پنجاه‌وهفتمین شب اجتماع مردمی اظهار کرد: حضور مستمر مردم در صحنه، با وجود شرایط دشوار و هم‌زمانی با مراسم تشییع شهدا، نشان‌دهنده بصیرت، استقامت و وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور افزود: مردم با حضور آگاهانه خود نشان داده‌اند که نه‌تنها از مسیر انقلاب خسته نشده‌اند، بلکه با صلابت و شجاعت در میدان ایستاده‌اند و خواستار خونخواهی شهدای مظلوم و رهبر شهید خود هستند.

بصیرت ملت ایران؛ تحقق پیش‌بینی امام راحل

پورخاقان با اشاره به حوادث صدر اسلام و مظلومیت حضرت فاطمه زهرا (س) پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)، بر اهمیت حمایت مردم از جایگاه ولایت و امامت تأکید کرد و گفت: تاریخ اسلام نشان می‌دهد که چگونه در مقطعی حساس، با تنها گذاشتن امیرالمؤمنین علی (ع)، زمینه بروز انحرافات و حوادث تلخ در جامعه اسلامی فراهم شد.

وی با بازخوانی روایت‌هایی از احتجاجات حضرت زهرا (س) با مردم مدینه، خاطرنشان کرد: آن حضرت با حضور در خانه مهاجران و انصار، نسبت به تنها گذاشتن امیرالمؤمنین (ع) هشدار می‌دادند و از مردم می‌پرسیدند چرا در زمانی که باید در صحنه حاضر می‌شدید، از حمایت ولایت دست کشیدید.

معاون قوه قضائیه با اشاره به سخنان بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران درباره بصیرت ملت ایران تصریح کرد: امام راحل فرمودند ملت ایران از امت دوران پیامبر اسلام (ص) بصیرت بیشتری دارند و امروز تحقق این پیش‌بینی را در حضور آگاهانه و مستمر مردم در صحنه‌های دفاع از انقلاب مشاهده می‌کنیم.

وی ادامه داد: امام شهید نیز پیش از شهادت تأکید کرده بودند که اگر آسیبی به انقلاب اسلامی وارد شود، خداوند این ملت را برخواهد انگیخت و امروز حضور گسترده و مستمر مردم در اجتماعات مردمی، جلوه‌ای از همین بصیرت و وفاداری است.

حضور نسل جوان در کنار شهدای گمنام

حجت الاسلام پورخاقان با تجلیل از حضور نسل جوان در مراسم بزرگداشت شهدا گفت: بسیاری از جوانان امروز دوران دفاع مقدس را تجربه نکرده‌اند، اما با شور و علاقه در کنار پیکرهای مطهر شهدای گمنام حاضر می‌شوند و با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق می‌کنند.

وی افزود: این حضور نشان می‌دهد فرهنگ ایثار و شهادت همچنان در جامعه زنده است و نسل جدید نیز با وجود گذشت سال‌ها از دوران دفاع مقدس، ارتباط عمیقی با ارزش‌های آن دوران دارد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور با اشاره به اهداف دشمنان در تجاوز به خاک ایران اظهار کرد: دشمنان تصور می‌کردند با اقدامات تروریستی علیه عالی‌ترین مقام کشور، حمله به مراکز نظامی و انتظامی و ایجاد ناامنی می‌توانند نظم داخلی را برهم بزنند و اهداف خود را در کشور محقق کنند، اما حضور و هوشیاری مردم این محاسبات را با شکست مواجه کرد.

وی با بیان اینکه حمایت مردم از نیروهای مسلح در شهرهای مختلف کشور موجب ناامیدی دشمن شده است، گفت: اعترافات مقامات آمریکایی درباره ناکامی در تقابل با جمهوری اسلامی ایران، نشان‌دهنده شکست محاسبات و بن‌بست راهبردی آنان است.

گرامیداشت شهدای مدرسه میناب

وی در بخش پایانی سخنان خود با گرامیداشت مقام شهدای مظلوم و تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا، به فداکاری شهیده پوران قلی‌پور، مدیر مدرسه میناب، اشاره کرد و گفت: این بانوی فداکار برای نجات جان دانش‌آموزان خود از جان فرزندش گذشت و هنگام تلاش برای نجات کودکان، بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید.