به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، در رویدادِ ملی «ایران جان ، خراسان شمالی ایران» که از امروز بیست و سوم تا بیست و نهم آبان ماه به مدت یک هفته برگزار می شود - ظرفیتها، استعدادها و توانمندی های دیار باب الرضا - گنجینه فرهنگها و معرفتها، از آنتن شبکه های مختلفِ رادیویی - و تلویزیونی ملی و بین المللی، پخش خواهد شد.