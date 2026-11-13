تیم ملی ب نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران در پنجمین دوره المپیاد بین‌المللی آزاد نجوم (OWAO 2026) در روسیه، با کسب ۶ مدال طلا به کار خود پایان داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وزارت آموزش و پرورش، تیم ملی ب نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران در پنجمین دوره المپیاد بین‌المللی آزاد نجوم (OWAO ۲۰۲۶) در روسیه، با کسب ۶ مدال طلا به کار خود پایان داد.

این رقابت‌ها از ۱۵ تا ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در منطقه فدرال سیریوس روسیه برگزار شد و هر شش عضو تیم ملی ب ایران موفق به کسب مدال طلا شدند.

سارینا علم‌پور، پارسیا حسن‌زاده، الشن روحانی، محمدرضا محمدی، بردیا قیلاوی‌زاده و مهدی آریافر، شش دانش‌آموز ایرانی هستند که با عملکرد خود در این رقابت‌ها، هر کدام یک مدال طلا کسب کردند و افتخاری دیگر برای جامعه علمی دانش‌آموزی کشور رقم زدند.