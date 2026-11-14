۲۵۸ شب حضور و ایستادگی مردم خراسان شمالی پای آرمان های انقلاب
دویست و پنجاه و هشتمین اجتماع شبانه با حضور پرشور قشرهای مختلف مردم خراسان شمالی و با فریاد حمایت از آرمان های انقلاب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی
، دویست و پنجاه و هشتمین اجتماع مردمی شبانه با حضور پرشور قشرهای گوناگون مردم همیشه در صحنه خراسان شمالی و با تاکید بر مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان برگزار شد.
سرمای هوا و هیچ عامل دیگری مانع حضور و حرکت پویای مردم شریف ایران در دفاع از آرمانهای بلندشان نیست.
انسجام ملی و حفظ وحدت نیز از مواردی است که هر شب مورد تاکید شرکت کنندگان در اجتماعات مردمی است.
ملتی مبعوث شده که به رغم خستگی کار روزانه و دیگر مشکلات زندگی ساعاتی از استراحت شبانه خود را به حضور در میادین اصلی شهرها اختصاص میدهند.