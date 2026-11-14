۲۵۸ شب حضور و ایستادگی مردم خراسان شمالی پای آرمان های انقلاب

دویست و پنجاه و هشتمین اجتماع شبانه با حضور پرشور قشر‌های مختلف مردم خراسان شمالی و با فریاد حمایت از آرمان های انقلاب برگزار شد.