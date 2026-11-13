سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد از آغاز اقدامات اجرایی برای رفع مشکلات زیرساختی و تجهیز پیست اسکی کاکان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، عبدالرحیم خداجو سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان در بازدید از پیست اسکی کاکان، بر ضرورت رفع مشکلات زیرساختی و تجهیز این مجموعه برای بازگشت به چرخه فعالیت ورزش‌های زمستانی تأکید کرد.

خداجو در این بازدید که با حضور معاونان اداره‌کل ورزش و جوانان، مسئولان فنی و رئیس هیأت اسکی استان انجام شد، آخرین وضعیت زیرساخت‌ها، تجهیزات و موانع موجود در مسیر بهره‌برداری از این مجموعه را بررسی کرد.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مشکلات موجود در بخش زیرساخت و تجهیزات پیست، از جمله پیست‌کوب و امکانات مورد نیاز برای آماده‌سازی مجموعه، اظهار کرد: با تأکید و دستور استاندار کهگیلویه و بویراحمد، باید مشکلات پیست اسکی کاکان با فوریت برطرف شود تا مردم، جوانان و علاقه‌مندان بتوانند از ظرفیت ارزشمند این مجموعه استفاده کنند.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای رفع کمبودها افزود: در همین راستا از ظرفیت یک سرمایه‌گذار برای مشارکت در تأمین هزینه‌ها، رفع نواقص، تجهیز و بهره‌برداری مناسب از پیست استفاده خواهیم کرد.

خداجوی با بیان اینکه اعتبارات اختصاصی اداره‌کل به‌تنهایی پاسخگوی همه نیازهای زیرساختی ورزش استان نیست، تصریح کرد: برای به سرانجام رساندن پروژه‌هایی که سال‌ها با مشکل مواجه بوده‌اند، باید از ظرفیت خیرین، سرمایه‌گذاران استانی و ملی و مشارکت بخش خصوصی به‌صورت جدی بهره بگیریم.

وی پیست اسکی کاکان را دارای ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های مهم ورزش‌های زمستانی کشور دانست و گفت: این مجموعه می‌تواند در مسیر استعدادیابی، پرورش ورزشکاران مستعد، حضور در تیم‌های ملی و کسب مدال در رقابت‌های ملی و بین‌المللی نقش‌آفرینی کند و نگاه ما به آن باید بلندمدت و توسعه‌محور باشد.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد همچنین با تأکید بر ضرورت همدلی و کار تیمی در مجموعه ورزش استان خاطرنشان کرد: موفقیت ورزش استان تنها با کار جمعی امکان‌پذیر است و باید با تشکیل تیمی منسجم، ظرفیت همه بخش‌ها را برای توسعه ورزش به میدان بیاوریم.

وی با قدردانی از حمایت‌های استاندار و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: استاندار به‌عنوان فردی از خانواده ورزش، جایگاه ورزش و نقش آن در سلامت جامعه را به‌خوبی می‌شناسد و ارتقای سلامت اجتماعی از مسیر توسعه ورزش از دغدغه‌های جدی ایشان است.

خداجو همچنین از همراهی فرمانداران شهرستان‌های استان در حمایت از برنامه‌های حوزه ورزش و جوانان قدردانی کرد و بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی و اجرایی استان برای رفع مشکلات این حوزه تأکید کرد.