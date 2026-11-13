در حادثه آتش‌سوزی در یک منزل مسکونی در شهرستان اصفهان، یک کودک پنج‌ساله جان باخت و یک مرد ۳۸ ساله با سوختگی شدید مصدوم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ به نقل از اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان، این حادثه ساعت ۲۰ روز ۲۲ آبان ۱۴۰۵ در خیابان غرضی، بلوار پرستار اصفهان رخ داد و بلافاصله دو واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل حادثه اعزام شدند.

در این حادثه، مردی ۳۸ ساله دچار ۷۰ درصد سوختگی درجه دو شد که پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، برای ادامه درمان به مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم (ع) منتقل شد.

متأسفانه در این حادثه، یک پسر پنج‌ساله جان خود را از دست داد.

نیرو‌های آتش‌نشانی و پلیس نیز در عملیات امدادرسانی و مدیریت صحنه حضور داشتند.