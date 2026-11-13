مشاور ارشد نیروی دریایی سپاه پاسداران، با اشاره به ایستادگی نیرو‌های مسلح و مردم در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: دشمن در برابر اراده ملت ایران به عقب‌نشینی وادار شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سردار احمد راستی، گفت: فرهنگ عاشورایی، رهبری و فداکاری شهدا، قدرت مقاومت ایران را به نمایش گذاشته و دشمن را در موقعیت دشواری قرار داده است.

او با حضور در اجتماع شبانه مردمی کیش، با اشاره به تحولات خلیج فارس و دریای عمان افزود: قدرت‌های بزرگ جهان در برابر اراده و مقاومت ملت ایران با چالش جدی مواجه شده‌اند و حضور نظامی آمریکا در منطقه نیز تحت تأثیر تحولات اخیر قرار گرفته است.

سردار احمد راستی، با اشاره به نقش نیروی دریایی سپاه در تأمین امنیت تنگه هرمز افزود: دشمن تصور می‌کرد با تکیه بر قدرت نظامی خود می‌تواند بر تنگه هرمز مسلط شود، اما رزمندگان نیروی دریایی سپاه با آمادگی و اقتدار در برابر تهدید‌ها ایستاده‌اند.

مشاور ارشد نیروی دریایی سپاه، اخراج نیرو‌های آمریکایی و بیگانگان از خلیج فارس را خون‌بهای رهبر شهید دانست و گفت: ملت ایران با تکیه بر فرهنگ عاشورایی و هدایت رهبری، در برابر قدرت‌های نظامی جهان ایستادگی کرده است.

او با اشاره به پیشرفت توان دفاعی کشور پس از انقلاب اسلامی، تصریح کرد: ایران که در دوران دفاع مقدس برای تأمین برخی تجهیزات نظامی با محدودیت روبه‌رو بود، امروز به توانمندی‌های پیشرفته موشکی و دفاعی دست یافته است.

سردار احمد راستی، با بیان اینکه جنگ موجب ارتقای دقت، برد و کیفیت تجهیزات نظامی کشور شده است، افزود: نیرو‌های مسلح با قدرت در میدان حضور دارند و به ملت ایران اطمینان می‌دهیم که در این نبرد پیروز خواهیم شد.

مشاور ارشد نیروی دریایی سپاه با تأکید بر نقش ایمان و توکل به خداوند در مقاومت ملت ایران گفت: قرن پیش‌رو، قرن پیروزی مستضعفان بر مستکبران خواهد بود و به یاری خداوند، جشن پیروزی را در همین میدان برگزار خواهیم کرد.