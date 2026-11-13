رئیس هیئت وزنه‌برداری لرستان گفت:وزنه‌بردار بروجردی تیم ملی،در حرکت یک‌ضرب مسابقات جهانی چین، نخستین مرحله مسیر کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸ را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ رئیس هیئت وزنه برداری استان لرستان با اشاره به حضور عبدالله بیرانوند در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان در چین گفت: این رقابت‌ها نخستین مرحله از مسابقات گزینشی المپیک بود و عبدالله بیرانوند، وزنه‌بردار لرستانی تیم ملی، موفق شد در حرکت یک‌ضرب عنوان چهارمی جهان امتیاز ارزشمندی در مسیر کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸ را به دست آورد.



شاهرخی با اشاره به ظرفیت‌های رده‌های پایه استان بیان کرد: در حال حاضر دو ورزشکار از لرستان در رده جوانان هم در اردوی تیم ملی حضور دارند

عبدالله بیرانوند بیان کرد: برای حضور در این مسابقات و رسیدن به شرایط مطلوب، طی سه ماه از وزن ۷۹ کیلوگرم به ۸۵ کیلوگرم تغییر وزن دادم تا بتوانم نتیجه بهتری کسب کنم.