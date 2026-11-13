به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در پی انتشار برخی اخبار و مطالب کذب در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مبنی بر حمله دشمن آمریکایی-صهیونیستی به مراکز نظامی اصفهان، روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان اطلاعیه زیر را صادر کرد:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

‌در پی انتشار برخی اخبار و مطالب کذب در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مبنی بر حمله دشمن آمریکایی صهیونی به مراکز نظامی اصفهان به اطلاع می‌رساند این اخبار اساسا کذب می‌باشد و هیچگونه انفجاری امروز درمراکز نظامی اصفهان رخ نداده است

ازمردم شریف، آگاه وهمیشه هوشیاراستان اصفهان انتظارمی‌رودباحفظ آرامش وهوشیاری رسانه‌ای، اجازه ندهندشایعات واخبارجعلی، زمینه‌سازنگرانی وتشویش درجامعه شود.

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