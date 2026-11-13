مدیرکل کمیته امداد خوزستان گفت: پویش ملی «مواسات و خدمت بی‌منت» جلوه‌ای از همدلی و نوع‌دوستی مردم در حمایت از خانواده‌های نیازمند زیر پوشش این نهاد حمایتی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمال شیبه گفت: در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(سلام‌الله‌علیها) ، پویش ملی «مواسات و خدمت بی‌منت» در استان اجرا و غذای گرم و بسته‌های مواد غذایی میان خانواده‌های نیازمند توزیع شد.

وی با اشاره به مشارکت خیران و مراکز نیکوکاری در اجرای این پویش اظهار کرد: این برنامه با هدف حمایت از خانواده‌های نیازمند و ترویج فرهنگ مواسات و همدلی اجرا شده و زمینه بهره‌مندی خانواده‌های نیازمند از کمک‌های معیشتی را فراهم کرده است.

شیبه با قدردانی از همراهی خیران و مراکز نیکوکاری افزود: مشارکت مردم نیکوکار خوزستان در این اقدامات، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و روحیه نوع‌دوستی است که در ایام فاطمیه، با تأسی به سیره حضرت فاطمه زهرا(سلام‌الله‌علیها)، نمود بیشتری پیدا می‌کند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی خوزستان تأکید کرد: پویش ملی «مواسات و خدمت بی‌منت» فرصتی برای تقویت مشارکت‌های مردمی و گسترش فرهنگ انفاق و نیکوکاری است و همراهی خیران و مراکز نیکوکاری می‌تواند نقش مؤثری در تداوم خدمت‌رسانی به خانواده‌های نیازمند داشته باشد.

گفتنی است، آمار و ارقام دقیق عملکرد این پویش در خبرهای تکمیلی اطلاع‌رسانی خواهد شد.