به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان و مسئول کارگروه فرهنگی، اطلاع‌رسانی و رسانه بیست‌وهشتمین جشنواره تکریم خیرین مدرسه‌ساز استان، از برگزاری این رویداد با حضور مسئولان ارشد کشوری و استانی خبر داد.

عباسی افزود: بیست‌وهشتمین جشنواره تکریم خیرین مدرسه‌ساز استان زنجان، روز ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در کانون پرورشی و تربیتی سهروردی زنجان، با حضور مسئولان ارشد کشوری و استانی و جمعی از خیرین نیک‌اندیش مدرسه‌ساز برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این جشنواره افزود: هدف اصلی این رویداد، تکریم و تجلیل از خیرین مدرسه‌ساز استان است؛ انسان‌های نیک‌اندیشی که با مشارکت ارزشمند و نقش‌آفرینی پررنگ خود، سهم بسزایی در توسعه فضا‌های آموزشی، ساخت مدارس و فراهم کردن بستر مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان دارند.

عباسی با بیان اینکه مدرسه‌سازی اقدامی ماندگار و سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است، گفت: خیرین مدرسه‌ساز با نگاه مسئولانه و دستان سخاوتمند خود، در مسیر تحقق عدالت آموزشی گام برداشته‌اند و خدمات ارزشمند آنان شایسته قدردانی و تکریم است.

مدیر روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان زنجان در ادامه با اشاره به شعار امسال جشنواره، «فرشته‌های میناب؛ سفیران مدرسه‌ساز ایران»، ادامه داد: انتخاب این شعار، فرصتی برای ترویج فرهنگ ایثار، همدلی و مشارکت اجتماعی در مسیر مدرسه‌سازی و پاسداشت ارزش‌های انسانی است. یکپارچه بفرست مشارکت عمومی، از محور‌های اصلی فعالیت این کارگروه در راستای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد خواهد بود.

وی در پایان با تأکید بر اینکه مدرسه‌سازی، ساختن آینده فرزندان ایران است، گفت: باور ما این است که برای آسایش و آرامش فرزندان ایران، مدرسه می‌سازیم و جشنواره تکریم خیرین مدرسه‌ساز، فرصتی برای پاسداشت این نیت‌های پاک و اقدامات ماندگار است.

مسئول کارگروه اطلاع رسانی جشنواره ۲۸ در ادامه از عموم مردم، خیرین و علاقه‌مندان به مشارکت در امر مقدس مدرسه‌سازی دعوت کرد با مراجعه به سامانه «بساز مدرسه» به نشانی http://besazemadrese.ir، ضمن اعلام آمادگی برای مشارکت در ساخت و توسعه فضا‌های آموزشی، میزان و نوع همراهی خود را نیز در این مسیر ارزشمند اعلام کنند.