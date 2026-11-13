مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول استان خوزستان گفت: هم‌زمان با نزدیک شدن به فصل کشت پاییزه، نظارت بر کارخانه‌های بوجاری و ضدعفونی بذر گندم تشدید شده تا بذور سالم و استاندارد در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز قمرزاده با اشاره به بازدید و نظارت بر کارخانه‌های بوجاری و ضدعفونی بذر گندم در دزفول، اظهار کرد: این بازدید با هدف بررسی روند آماده‌سازی بذور موردنیاز کشت پاییزه و اطمینان از رعایت دستورالعمل‌های فنی انجام شد.

وی افزود: در جریان این بازدید، مراحل بوجاری، نوع و میزان مصرف سموم، نحوه پوشش‌دهی بذر، کیسه‌گیری و برچسب‌گذاری مورد بررسی قرار گرفت.

قمرزاده با اشاره به بازدید از شرکت‌های رزمندگان، فلاحت‌دانه، تعاونی روستایی بنوت و شرکت خدمات حمایتی تصریح کرد: چهار کارخانه بوجاری و ضدعفونی در شهرستان فعال است که در مجموع بیش از ۸۴۰ تن بذر گندم را برای کشت در اختیار بهره‌برداران قرار می‌دهند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول در پایان بیان داشت: ارقام مهرگان، برات، آزادگان و سارنگ از جمله بذرهای آماده‌شده برای کشت گندم در این شهرستان هستند.