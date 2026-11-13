\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f\u060c \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u062a \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u062d\u0636\u0631\u062a \u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0632\u0647\u0631\u0627 \u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0639\u0644\u06cc\u0647\u0627 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u067e\u0631\u0633 \u063a\u0630\u0627 \u062a\u0648\u0633\u0637 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u062c\u0647\u0627\u062f\u06cc \u0632\u06cc\u0646\u0628\u06cc\u0648\u0646 \u062f\u0647\u062f\u0634\u062a \u067e\u062e\u062a \u0648 \u0628\u06cc\u0646 \u0646\u06cc\u0627\u0632\u0645\u0646\u062f\u0627\u0646 \u062a\u0648\u0632\u06cc\u0639 \u0634\u062f.\n\n \n