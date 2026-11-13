در روزهایی که عطر سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س) در شهر پیچیده، مهربانی خیرین جلوه‌ای از سیره فاطمی را در شهر بندر امام خمینی استان خوزستان به تصویر کشید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سمیه محیط، رئیس کمیته امداد بندر امام خمینی گفت: با مشارکت خیرین نیک‌اندیش، غذای گرم میان خانواده‌های ایتام زیر پوشش کمیته امداد بندر امام خمینی توزیع شد تا سهمی از این روزهای معنوی، با محبت و همدلی به خانه‌های نیازمندان برسد.

وی با قدردانی از همراهی خیرین اظهار داشت: ارزشمندترین جلوه نیکوکاری، دیدن نیازهای دیگران و تلاش برای نشاندن لبخند بر لب خانواده‌هایی است که بیش از هر چیز به حمایت و مهربانی نیاز دارند.

محیط افزود: ترویج فرهنگ اطعام، انفاق و حمایت از ایتام، از جلوه‌های زیبای سیره حضرت فاطمه زهرا(س) است و همراهی خیرین در چنین اقداماتی نشان می‌دهد که هنوز قلب‌های بسیاری برای مهربانی و دستگیری از همنوعان می‌تپد.

وی در پایان با قدردانی از همراهی خیرین نیک‌اندیش، این اقدام را جلوه‌ای از فرهنگ نوع‌دوستی و تداوم سیره حضرت زهرا(س) در دستگیری از نیازمندان دانست و بر نقش ارزشمند مشارکت‌های مردمی در حمایت از ایتام تأکید کرد.