مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی زمینی سپاه گفت: آمادگی پاسداران اسلام در قرارگاه منطقه‌ای کربلا برای مقابله با دشمن در بالاترین سطح ممکن است و رزمندگان غیور برای تداوم حفاظت و پاسداری از ایران اسلامی عزم راسخی دارند.







به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از روابط عمومی قرارگاه منطقه‌ای کربلا در جنوب غرب، حجت‌الاسلام محمدهادی رضایی روز جمعه در سفر به استان خوزستان از رده‌های قرارگاه منطقه‌ای کربلا و یگان‌های تابعه نیروی زمینی سپاه در جنوب غرب کشور بازدید کرد و گفت: آنچه در میدان نبرد مشاهده شد، اعتقاد، دانش و آمادگی رزم بالای رزمندگان قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه در جغرافیای استان خوزستان بود.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی زمینی سپاه ادامه داد: وجه تمایز نیروهای مسلح ایران اسلامی نسبت به یگان‌های نظامی جهان در آمادگی‌های اعتقادی و معنوی در سخت‌ترین شرایط جنگی است.

وی تصریح کرد: پاسداران در مکتب امام حسین(ع) و رهبر شهید انقلاب به‌ خوبی آموختند که از دین، خاک مقدس و مرزهای عقیدتی کشور چگونه دفاع کنند.

حجت‌الاسلام رضایی در بخش دیگری از سخنان خود به فلسفه تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مردمی بودن این نهاد انقلابی اشاره کرد و گفت: پیوند مقدس سپاه پاسداران با مردم ولایت‌مدار از بدو تشکیل این نهاد مقدس تا جنگ تحمیلی دوم و سوم به‌خوبی خود را نشان داد.

وی خاطرنشان کرد: این موهبت الهی شایسته شکر فراوان به درگاه حضرت حق و نیازمند بروز ماندن، مقاومت مداوم، حفظ و ارتقای سطح دانش، آگاهی، شناخت و درک پیچیدگی‌های نبرد امروز در حوزه‌های نظامی، ترکیبی و فرهنگی است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی زمینی سپاه با ذکر مصادیق بارز تاریخچه مقاومت جانانه مردم مومن ایران اسلامی، خطاب به دشمنان این ملت تاکید کرد: مطابق فرمایش رهبر شهید انقلاب، مردم ایران به‌خوبی درس‌های اعتقادی و معنوی و عاشورایی خود را آموخته‌اند و در مواقع لزوم به‌خوبی از آن استفاده خواهند کرد و استکبار جهانی باید بداند آزموده را آزمودن خطاست.

وی بیان کرد: ایران قوی تحت فرمان مقام معظم رهبری با رزمندگان در میدان و مردم حاضر در خیابان، مستحکم‌تر از جنگ‌های تحمیلی سوم در دفاع از کشور در صحنه بوده و قاطعانه‌تر آماده نواختن سیلی بر استکبار جهانی است.

پیش از این نیز فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلا در جنوب غرب تاکید کرده بود که چشم‌های بیدار و دستان توانمند نیروهای مسلح هوشیارتر از هر زمان دیگر، اجازه شکل‌گیری هیچ‌گونه تهدیدی علیه امنیت ملی کشور را نخواهند داد.