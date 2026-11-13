مسئول نظارت بر محاکم صلح استان خوزستان با تأکید بر نقش موثر دادگاه‌های صلح و شورا‌های حل اختلاف در تحقق عدالت و کاهش اختلافات اجتماعی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، صیانت از حقوق مردم و توسعه فرهنگ صلح و سازش را از اهداف تاسیس این محاکم برشمرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحمید امانت‌بهبهانی در نشست بررسی عملکرد دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف شهرستان‌های حمیدیه، باوی، دشت آزادگان، هویزه و کارون، بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان این دو مجموعه در ارتقای کیفیت خدمات قضایی تأکید کرد.

وی با تبیین جایگاه و اهداف تشکیل دادگاه‌های صلح، گفت: این دادگاه‌ها مسئولیت رسیدگی قضایی به دعاوی و جرائم پیش‌بینی‌شده در قانون را بر عهده دارند و شوراهای حل اختلاف نیز با تمرکز بر صلح و سازش، ظرفیت اجتماعی مؤثری برای حل اختلافات و جلوگیری از تداوم منازعات فراهم می‌کنند.

رئیس شورای حل اختلاف خوزستان افزود: هماهنگی صحیح میان این دو مجموعه می‌تواند به افزایش کارآمدی نظام رسیدگی و ارتقای رضایتمندی مردم منجر شود.

امانت‌بهبهانی، رسیدگی دقیق و به‌موقع به پرونده‌ها، تعیین تکلیف پرونده‌های معوق، رعایت حقوق اصحاب دعوا، اتقان آرا، تکریم مراجعان و استفاده سنجیده از ظرفیت سازش را از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد مطلوب دانست و از تلاش قضات، مدیران، کارکنان و اعضای شوراهای حل اختلاف قدردانی کرد.

وی همچنین از برگزاری منظم نشست‌های هفتگی برای بررسی عملکرد دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف خبر داد و گفت: در این جلسات، عملکرد سایر دادگستری‌های استان نیز به‌صورت مستمر بررسی می‌شود تا ضمن شناسایی تجربه‌های موفق، زمینه انتقال دستاوردها، هم‌افزایی و رفع موانع اجرایی فراهم شود.

امانت بهبهانی با اشاره به پیش‌بینی سازوکاری برای تقدیر از مجموعه‌های برتر، افزود: بر اساس ارزیابی‌های ماهانه، سه شعبه برتر دادگاه صلح استان با توجه به شاخص‌های کمی و کیفی عملکرد شناسایی و تجلیل می‌شوند.

به گفته وی، این ارزیابی‌ها با هدف قدردانی از تلاش مجموعه‌های قضایی، تقویت انگیزه خدمت و معرفی تجربه‌های موفق انجام می‌شود و باید زمینه ارتقای توانمندی‌ها، کاهش اطاله دادرسی، رعایت حقوق مردم و گسترش سازش را فراهم کند.

امانت‌بهبهانی با بیان اینکه تحقق اهداف دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف حاصل تلاش جمعی مدیران، قضات، کارکنان، اعضای شوراها و صلح‌یاران است، عملکرد حوزه‌های قضایی حاضر در نشست را شایسته قدردانی دانست و بر حمایت از ابتکارهای مؤثر و تقویت نقاط قوت این مجموعه‌ها تأکید کرد.

در پایان این نشست، با اهدای لوح سپاس از رؤسای دادگستری شهرستان‌های حمیدیه، باوی، دشت آزادگان، هویزه و کارون به پاس تلاش‌ها و خدمات آنان در پیشبرد مأموریت‌های دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف قدردانی شد.

این نشست با حضور رؤسای دادگستری پنج شهرستان و به ریاست امانت‌بهبهانی در محل معاونت حل اختلاف استان برگزار شد و طی آن، عملکرد حوزه‌های قضایی در اجرای برنامه‌های عملیاتی، رسیدگی به پرونده‌ها، پیشبرد مأموریت‌های دادگاه‌های صلح و توسعه فرهنگ صلح و سازش مورد بررسی قرار گرفت.