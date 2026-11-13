به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ آیین پخت آش نذری در سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، با ارادت به خاندان عصمت و طهارت و پاسداشت سنت‌های دینی و فرهنگی پیوند خورده است.

این مراسم، فرصتی برای بازخوانی سیره فاطمی و یادآوری آموزه‌هایی، چون ساده‌زیستی، انفاق، اطعام، همدلی و خدمت به دیگران است؛ ارزش‌هایی که حضرت زهرا سلام‌الله‌علی‌ها در زندگی خود به زیباترین شکل به نمایش گذاشتند و امروز نیز می‌تواند چراغ راه زندگی فردی و اجتماعی باشد.