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همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها، آیین پخت آش نذری در مناطق مختلف گیلان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ آیین پخت آش نذری در سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، با ارادت به خاندان عصمت و طهارت و پاسداشت سنتهای دینی و فرهنگی پیوند خورده است.
این مراسم، فرصتی برای بازخوانی سیره فاطمی و یادآوری آموزههایی، چون سادهزیستی، انفاق، اطعام، همدلی و خدمت به دیگران است؛ ارزشهایی که حضرت زهرا سلاماللهعلیها در زندگی خود به زیباترین شکل به نمایش گذاشتند و امروز نیز میتواند چراغ راه زندگی فردی و اجتماعی باشد.