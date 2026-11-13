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اوقات شرعی ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵، ۴ جمادی الثانی ۱۴۴۸ هجری قمری و ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ میلادی است.
اذان صبح: ۵ و ۱۹ دقیقه
طلوع آفتاب: ۶ و ۴۲ دقیقه
اذان ظهر: ۱۲
غروب آفتاب: ۱۷ و ۱۷ دقیقه
اذان مغرب: ۱۷ و ۳۶ دقیقه
نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۱۹ دقیقه
ذکر روز شنبه:
۱۰۰ مرتبه یا رب العالمین
حدیث روز:
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: بسمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ مِفتاحُ کُلِّ کِتابٍ.
بسم اللّه الرحمن الرحیم، کلید هر نوشته اى است. (مکاتیب الرسول ج ۱، ص ۵۶)
احکام شرعی:
خونى شدن پیشانى هنگام سجده
سوال) اگر در بین نماز هنگام تماس پیشانى با مهر از پیشانى قدرى خون بیاید و مهر را نیز خونى نماید نماز صحیح است یا خیر؟
جواب) اگر تمام قسمتى که پیشانى روى آن قرار گرفته آلوده به خون نباشد و مقدار خون هم کمتر از بند انگشت سبابه باشد، اشکال ندارد و باید به قسمتى از مهر سجده کند که پاک است. (استفتائات مقام معظم رهبری)