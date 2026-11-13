اوقات شرعی ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵، ۴ جمادی الثانی ۱۴۴۸ هجری قمری و ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۵ و ۱۹ دقیقه

طلوع آفتاب: ۶ و ۴۲ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲

غروب آفتاب: ۱۷ و ۱۷ دقیقه

اذان مغرب: ۱۷ و ۳۶ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۱۹ دقیقه

ذکر روز شنبه:

۱۰۰ مرتبه یا رب العالمین

حدیث روز:

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: بسمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ مِفتاحُ کُلِّ کِتابٍ.

بسم اللّه الرحمن الرحیم، کلید هر نوشته اى است. (مکاتیب الرسول ج ۱، ص ۵۶)

احکام شرعی:

خونى شدن پیشانى هنگام سجده

سوال) اگر در بین نماز هنگام تماس پیشانى با مهر از پیشانى قدرى خون بیاید و مهر را نیز خونى نماید نماز صحیح است یا خیر؟

جواب) اگر تمام قسمتى که پیشانى روى آن قرار گرفته آلوده به خون نباشد و مقدار خون هم کمتر از بند انگشت سبابه باشد، اشکال ندارد و باید به قسمتى از مهر سجده کند که پاک است. (استفتائات مقام معظم رهبری)