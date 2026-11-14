به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کیان دهراب‌پور گفت: روز جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، ۴۳۱ نفر از اهداکنندگان خون به مرکز اهدای خون خواجو در شهر اصفهان و تیم سیار انتقال خون مستقر در شهر زواره مراجعه کردند که از این تعداد، ۳۶۱ نفر موفق به اهدای خون شدند.

وی با اشاره به کاهش ذخایر خونی استان اصفهان، از همه اهداکنندگان با گروه‌های خونی مختلف خواست با مراجعه به مراکز اهدای خون، در تأمین خون مورد نیاز بیماران مشارکت کنند.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان افزود: هر واحد خون اهدایی می‌تواند به نجات جان دست‌کم سه بیمار کمک کند.