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خبرهای کوتاه از نقاط مختلف استان کردستان را در این بسته خبری ببینید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، عملیات اجرایی بهسازی و آسفالت محور روستایی سریشآباد به دیرکلو به طول ۷.۲ کیلومتر و با اعتبار ۱۹۰ میلیارد تومان آغاز شد.
این طرح دسترسی چهار روستای منطقه و تردد در مسیر معادن پوکه را تسهیل میکند.
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چهلوسومین نشست «ساعت فرهنگ» دانشگاه علوم پزشکی کردستان با حضور پروفسور لگنهاوزن، فیلسوف دین، برگزار شد.
در این نشست، سیر تحول فکری وی از مسیحیت به اسلام و ابعاد معرفتی و فلسفی این تحول بررسی شد.
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فرآیند بررسی و احراز صلاحیتهای عمومی پذیرفتهشدگان آزمون کارشناسان رسمی دادگستری با هدف تکمیل مراحل پذیرش و صدور پروانه کارشناسی در حال انجام است.
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مدیرکل پزشکی قانونی کردستان از جانباختن ۲۴۶ نفر در حوادث رانندگی استان طی نیمه نخست امسال خبر داد.