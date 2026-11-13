به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، عملیات اجرایی بهسازی و آسفالت محور روستایی سریش‌آباد به دیرکلو به طول ۷.۲ کیلومتر و با اعتبار ۱۹۰ میلیارد تومان آغاز شد.

این طرح دسترسی چهار روستای منطقه و تردد در مسیر معادن پوکه را تسهیل می‌کند.

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چهل‌وسومین نشست «ساعت فرهنگ» دانشگاه علوم پزشکی کردستان با حضور پروفسور لگنهاوزن، فیلسوف دین، برگزار شد.

در این نشست، سیر تحول فکری وی از مسیحیت به اسلام و ابعاد معرفتی و فلسفی این تحول بررسی شد.

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فرآیند بررسی و احراز صلاحیت‌های عمومی پذیرفته‌شدگان آزمون کارشناسان رسمی دادگستری با هدف تکمیل مراحل پذیرش و صدور پروانه کارشناسی در حال انجام است.

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مدیرکل پزشکی قانونی کردستان از جان‌باختن ۲۴۶ نفر در حوادث رانندگی استان طی نیمه نخست امسال خبر داد.