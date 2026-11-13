به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن کامل مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ سیما در جمعه ۲۲ آبان به شرح زیر است:

درود به شما مردم عزیز و غیرتمند که امروز با تشییع ۳۵۰ شهید خوشنام جنگ تحمیلی اول در سراسر کشور، نشون دادید قدردان شهدا هستید. ملتی که به قول رئیس قوه قضاییه، شهادت را از دامان حضرت زهرا (س) به ارث برده و به پشتوانه این خون‌های مطهر، استوارتر از همیشه ایستاده. همین ایستادگیه که آمریکا رو به خفت و خواری کشونده تا دنیل مک آدامز، تحلیلگر سیاسی، اون رو به یه غول بی دندون تشبیه کنه. غولی که به بهانه تامین امنیت، سال‌های سال از کشور‌های منطقه باج می‌گرفت، اما حالا جنگ با ایران ناتوانیش رو در تأمین امنیت پایگاه‌ها و منافعش در منطقه مثل روز روشن کرده. مثل ناتوانی در حفاظت از رادار هشدار اولیه ارتش متجاوز آمریکا در جزیره بحرین که به تلافی تجاوز دیشب دشمن به دکل مخابراتی سیریک، سحرگاه امروز، هدف حملات موشکی هوافضای سپاه ایران قرار گرفت و منهدم شد تا همونطور که سرلشکر ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه گفته معلوم شه امنیت زایی پایگاه‌های آمریکایی در منطقه، افسانه‌ای بیش نبوده و آمریکا هم چیزی جز یه ببرکاغذی نیست.

بله، احتمالا همین هم باعث شده که دنیل مک آدامز، تحلیلگر سیاسی بگه: بعد از این جنگ، کشور‌های منطقه مجبورن در روابط خودشون با ایران بازنگری کنن، چون ایران با قدرت بیشتری در معادلات غرب آسیا ظاهر میشه. قدرتی که همین حالا هم به قول فرمانده سپاه، تهدید‌های دشمن علیه ایران رو به آروز‌های بر باد رفته تبدیل کرده، پس بهتره دشمن از شکست‌های پی در پی خودش درس بگیره وگرنه درس‌های بزرگتر و سخت تری در راهه. چون نیرو‌های مسلح ایران در عالیترین وضع آمادگی به سر میبرن و کمترین تجاوز رو، با هولناک‌ترین ضربه پاسخ میدن.

بله دوران بزن در رو دیگه تموم شده و به اذعان خود آمریکایی ها، الان ایران دیگه یک ابرقدرت جهانیه؛ ابرقدرتی که به گفته جان کریاکو مقام ارشد سابقِ سیا، ادامه جنگ با اون می‌تونه به فروپاشی و تجزیه آمریکا و اسرائیل منجر شه. تازه این یکی از پیامد‌های ابرقدرتی ایرانه که پس لرزه‌های اون به کاخ سفید و مقامات دولتی آمریکا هم رسیده، تا اونجا که به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، ۶ مقام ارشد آمریکا از جمله «اسکات بسنت»، وزیر خزانه داری، از ترس تهدید‌های ایران، به مراکز نظامی و امنیتی پناه بردن. البته قطعا این پناهگاه‌ها هیچ تاثیری در سرنوشت این افراد نداره، چون همونطور که رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای چند ماه پیش گفته بودند: قاتلان آقای شهید ایران و جنایتکارانی که دستشون به خون مردم مظلوم کشورمون آلوده ست و فهرستی از صدر تا ذیلشون موجوده، آرزوی مرگی آرام و در بستر رو با خود به گور خواهند برد.

واقعیتی که ملت ایران ۲۵۸ شبه در خیابون‌ها فریاد میزنه و باصدای بلند به دنیا اعلام کرده با چیزی جز انتقام آرام نخواهد گرفت؛ حتی به قیمت جان و خونشون.

نویسنده: طیبه سادات حسینی