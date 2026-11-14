۱۰۱ دستگاه پمپ آب قاچاق به ارزش ۴۰ میلیارد ریال در محور اتوبان نطنز کشف و یک متهم در این رابطه دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان نطنز گفت: مأموران انتظامی در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور اتوبان به یک دستگاه خودروی مشکوک برخورد کردند و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از بازرسی از این خودرو، ۱۰۱ دستگاه پمپ آب قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نطنز ارزش این محموله قاچاق را ۴۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.