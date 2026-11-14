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با نزدیک شدن به فصل بارشهادستگاههای اجرایی و خدماترسان کردستان برای مقابله با بحرانهای احتمالی زمستان به حالت آمادهباش درمیآیند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان از آمادهباش ۱۵۵ راهدار با ۱۳۵ دستگاه ماشینآلات برای برفروبی و باز نگه داشتن محورهای ارتباطی خبر داد.
همزمان استانداری کردستان نیز بر هماهنگی فرمانداران و آمادگی دستگاههای خدماترسان برای مدیریت بحران تأکید کرده است.
در سنندج ۲۲ ستاد برفروبی فعال شده و ۵۶ نقطه مستعد آبگرفتگی شناسایی و اصلاح شده است.
تأمین تجهیزات زمستانی، آمادهسازی ماشینآلات و پیشبینی ایستگاههای عملیاتی در نایسر نیز در دستور کار شهرداری قرار دارد.
وجود ۳۸ گردنه برفگیر در جادههای بینشهری و ۶۶ گردنه در محورهای روستایی کردستان آمادگی و هماهنگی دستگاهها را برای عبور ایمن از زمستان ضروری کرده است.