آماده‌باش زمستانی در کردستان

با نزدیک شدن به فصل بارش‌هادستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان کردستان برای مقابله با بحران‌های احتمالی زمستان به حالت آماده‌باش درمی‌آیند.