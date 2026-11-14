رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی در اصفهان از پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، اتاق بازرگانی اصفهان و تشکل‌های اقتصادی برای بررسی و پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی استان خبر داد.



ه گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محضرنیا با تأکید بر ضرورت رفع موانع غیرضروری پیش‌روی بنگاه‌های اقتصادی گفت: باید ضمن رعایت الزامات قانونی و نظارتی، از ایجاد محدودیت‌های غیرضروری در مسیر فعالیت واحد‌های اقتصادی جلوگیری شود.

وی افزود: در همین راستا، تشکیل کارگروهی مشترک با مشارکت مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، اتاق بازرگانی اصفهان و دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی استان پیشنهاد شده است تا مسائل و پیشنهاد‌های مطرح‌شده از سوی تشکل‌ها به‌صورت منسجم بررسی و برای پیگیری و رفع هر مشکل، مسیر مشخصی تعریف شود.

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد با اشاره به ضرورت هم‌افزایی دولت و فعالان اقتصادی تصریح کرد: رویکرد اصلی باید تبدیل دولت به تسهیل‌گر فعالیت‌های اقتصادی باشد.

محضرنیا کاهش بروکراسی اداری، اصلاح فرآیند‌ها و رفع موانع غیرضروری را از الزامات توسعه فعالیت‌های اقتصادی دانست و تأکید کرد: فراهم کردن زمینه مناسب برای فعالیت، سرمایه‌گذاری و توسعه بنگاه‌های اقتصادی باید در اولویت قرار گیرد.