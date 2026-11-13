به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از المسیره، بر اساس اعلام ارتش یمن، این پادگان محل تجمع نظامیان سعودی و نیرو‌های وابسته به آنها بود.

گزارش‌ها حاکی است این عملیات موفقیت‌آمیز بوده و چندین کشته و زخمی بر جا گذاشته است. در همین راستا منابع محلی از محاصره نیرو‌های وابسته به عربستان در منطقه بین «لحج» و جنوب «باب‌المندب» خبر دادند.

ارتش یمن به نیرو‌های تحت محاصره اعلام کردند یا تسلیم شوند یا با تحویل سلاح‌های خود به سمت عدن بروند و همچنین پادگان «خِرِز» مشرف بر خلیج عدن به طور کامل از سوی ارتش یمن پاکسازی شد.