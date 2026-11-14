سامانه سپامک پس از رفع اختلال‌های فنی دوباره فعال شد و بررسی و تعیین تکلیف بیش از هزار درخواست معوق صدور و تمدید پروانه اشتغال مهندسی در استان اصفهان در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: با رفع اختلال‌های فنی سامانه سپامک از سوی وزارت راه و شهرسازی، امکان ثبت، پیگیری و بررسی درخواست‌های صدور پروانه اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی مهندسی دوباره فراهم شده است.

سید عبدالرضا لقمانی افزود: قطعی‌های مکرر این سامانه در ماه‌های گذشته موجب کندی روند رسیدگی به درخواست‌ها و انباشت بیش از هزار پرونده در صف بررسی شده بود که اکنون رسیدگی به این درخواست‌ها با همکاری اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آغاز شده است.

وی با اشاره به تغییرات نسخه جدید سامانه سپامک گفت: در نسخه جدید، برخی فرایند‌های اداری کوتاه‌تر شده، استعلام‌های بین‌دستگاهی تسهیل شده و موازی‌کاری در مراحل رسیدگی کاهش یافته است.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان افزود: بررسی مدارک، شناسایی و رفع نواقص احتمالی، تکمیل استعلام‌های موردنیاز و تأیید نهایی درخواست‌ها به‌صورت مرحله‌ای و مستمر انجام می‌شود.

لقمانی با بیان اینکه تعیین تکلیف پرونده‌های انباشته به بررسی دقیق مدارک و اطلاعات هر متقاضی نیاز دارد، گفت: تکمیل این فرایند ممکن است زمان‌بر باشد.

وی از متقاضیان خواست برای اطلاع از وضعیت درخواست‌های خود، موضوع را از مسیر‌های رسمی پیگیری کنند و تا تعیین تکلیف نهایی پرونده‌ها شکیبایی داشته باشند.