طرح پلاک ایمنی با هدف ارتقای سطح ایمنی ساختمان‌ها و ارزیابی رایگان بناها، در اصفهان رونمایی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به نقش اقدامات پیشگیرانه در کاهش حوادث آتش‌سوزی بیان کرد: رعایت اصول ایمنی و مقررات ملی ساختمان از مهم‌ترین عوامل حفاظت از ساختمان‌ها در برابر حریق است و همکاری انبوه‌سازان می‌تواند نقش مؤثری در تحقق این هدف داشته باشد.

سرآتشیار امید باقری با اشاره به تعامل سازمان آتش‌نشانی با انجمن انبوه‌سازان افزود: با آسیب‌شناسی‌های انجام‌شده و همکاری دو مجموعه، بخش قابل‌توجهی از مشکلات و موانع برطرف شده و زمینه برای بهبود تعامل و ارتقای ایمنی ساختمان‌ها فراهم شده است.

رونمایی از طرح پلاک ایمنی ساختمان‌ها

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از اجرای طرح پلاک ایمنی در این شهر خبر داد و گفت: در چارچوب این طرح، ساختمان‌ها برای دریافت پلاک ایمنی به‌صورت رایگان ارزیابی می‌شود و پلاک نیز بدون دریافت هزینه به ساختمان‌های واجد شرایط اهدا خواهد شد.

باقری افزود: این طرح با هدف گسترش فرهنگ ایمنی و ارتقای استاندارد‌های ساختمان‌سازی اجرا شده و امیدواریم با همکاری شهروندان و انبوه‌سازان، در سراسر شهر اصفهان توسعه یابد.

وی درباره شرایط دریافت پلاک ایمنی بیان کرد: مالکان ساختمان‌هایی که طرح‌های ساختمانی خود را به پایان رسانده‌اند، پس از بازدید‌های لازم و دریافت تأییدیه‌های مربوط، می‌توانند از نظر سایر شاخص‌ها و پارامتر‌های ایمنی نیز مورد ارزیابی قرار گیرند.

وی ادامه داد: شاخص‌های ارزیابی براساس فهرست‌های سازمان آتش‌نشانی و ضوابط و مقررات ملی ساختمان تعیین شده است و در صورت رعایت الزامات مشخص‌شده، پلاک ایمنی به ساختمان اهدا می‌شود.

وی با اشاره به مزایای دریافت این پلاک گفت: برخورداری از پلاک ایمنی می‌تواند یک مزیت رقابتی برای ساختمان‌ها محسوب شود و اطمینان خاطر بیشتری درباره رعایت الزامات ایمنی برای ساکنان فراهم کند.

تسهیل امور سازندگان بدون عقب‌نشینی از الزامات ایمنی

رئیس سازمان آتش‌نشانی اصفهان با تأکید بر ضرورت تسهیل امور فعالان حوزه ساخت‌وساز تصریح کرد: رویکرد سازمان در ارائه خدمات به ارباب‌رجوعان و سازندگان، تسهیلگری است، اما در اجرای الزامات ایمنی هیچ‌گونه عقب‌نشینی صورت نمی‌گیرد و تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت‌ها و تبصره‌های قانونی، زمینه ارتقای ایمنی ساختمان‌ها فراهم شود.

آمادگی ۲۸ ایستگاه عملیاتی برای مقابله با آب‌گرفتگی

باقری همچنین با اشاره به آمادگی سازمان آتش‌نشانی در پی بارندگی‌های اخیر گفت: ارزیابی مستمر خطرپذیری در مناطق مختلف شهر انجام می‌شود و نقاط مستعد آب‌گرفتگی و سیلاب نیز پیش از وقوع بارندگی شناسایی شده‌اند.

وی افزود: ۲۸ ایستگاه عملیاتی آتش‌نشانی در سطح شهر اصفهان برای امدادرسانی در شرایط احتمالی آمادگی داشتند و با وجود بارندگی‌های اخیر، حادثه خاص و حادی در این زمینه گزارش نشد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان تاکید کرد: در کنار ۷۵ گروه خدمات شهری، اقدامات امدادی و خدمات‌رسانی در حوزه آب‌گرفتگی انجام شد و این آمادگی و خدمات‌رسانی همچنان ادامه خواهد داشت.