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اجرای سازههای آبخیزداری در کردستان نقش مؤثری در مهار سیلابهای اخیر داشته بهطوریکه در بارندگیهای آبانماه، ۵۴ میلیون مترمکعب روانآب در استان مدیریت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان،
بارشهای پاییزی در کردستان آزمونی برای سازههای آبخیزداری بود.
سازههایی که توانستند بخش قابلتوجهی از روانآبها و سیلابها را مهار کنند.
در سه دهه گذشته بیش از ۷ هزار و ۲۰۰ سازه آبخیزداری در ۶۰۰ هزار هکتار از اراضی استان اجرا شده که با کنترل سرعت سیلاب و رسوبات، از خسارت به مناطق پاییندست جلوگیری کرده است.
با این حال۵۹ درصد پهنه کردستان همچنان نیازمند اجرای طرحهای آبخیزداری است.
ضرورتی برای صیانت از آب و خاک و کاهش خسارت سیلابهای آینده.