به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان،

بارش‌های پاییزی در کردستان آزمونی برای سازه‌های آبخیزداری بود.

سازه‌هایی که توانستند بخش قابل‌توجهی از روان‌آب‌ها و سیلاب‌ها را مهار کنند.

در سه دهه گذشته بیش از ۷ هزار و ۲۰۰ سازه آبخیزداری در ۶۰۰ هزار هکتار از اراضی استان اجرا شده که با کنترل سرعت سیلاب و رسوبات، از خسارت به مناطق پایین‌دست جلوگیری کرده است.

با این حال۵۹ درصد پهنه کردستان همچنان نیازمند اجرای طرح‌های آبخیزداری است.

ضرورتی برای صیانت از آب و خاک و کاهش خسارت سیلاب‌های آینده.