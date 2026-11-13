فرماندار اسکو بر لزوم رفع مشکلات زیست‌محیطی روستا‌های این شهرستان تأکید کرد و تسریع در اجرای نیروگاه خورشیدی و ساماندهی پساب تصفیه‌خانه روستای کندوان را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمدباقر آقایی در نشست بررسی وضعیت تصفیه‌خانه شهرستان افزود: بر اساس مصوبه این نشست، روشی جدید که به تازگی توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌های معتبر تهران ابداع شده، برای نخستین بار در استان و بدون نیاز به احداث تأسیسات اضافی در تصفیه‌خانه سهند به کار گرفته می‌شود.

آقایی ادامه داد: شرکت مشاور متعهد شد با بهره‌گیری از زیرساخت‌های موجود، این روش پاسخگوی تصفیه پساب تمامی ساکنان باشد و به‌زودی طرح پیشنهادی خود را در فرمانداری ارائه دهد.

حسن زاده مدیرکل حفاظت محیط زیست استان نیز در این نشست گفت: تصفیه‌خانه فعلی برای جمعیتی حدود ۴۵ هزار نفر طراحی شده بود که ظرفیت اسمی آن به ۷۵ هزار نفر افزایش یافت، اما هم‌اکنون فاضلاب حدود ۱۲۰ هزار نفر وارد سیستم می‌شود؛ یعنی پساب حدود ۵۰ هزار نفر مازاد بر ظرفیت است.

وی بر تداوم نظارت و پیگیری مستمر دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و افزود: محیط‌زیست روند اجرای طرح‌های دانش‌بنیان و رفع چالش‌های تخلیه پساب را همانند فاز ۴ سهند و مسکن مهر اسکو رصد خواهد کرد تا از تکرار تخلفات زیست‌محیطی جلوگیری شود.

در این نشست متفکر آزاد نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در تماس تلفنی با مدیرعامل شرکت آبفای استان، پیگیر رفع بحران ناشی از نبود ظرفیت کافی تصفیه‌خانه برای پذیرش پساب ساکنان فعلی سهند شد.