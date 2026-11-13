دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شوشتر استان خوزستان گفت: پرونده ویژه قضایی درخصوص قتل ارغوان احمدیان، مسئول بسیج فرهنگیان این شهرستان تشکیل و تعدادی مظنون بازداشت شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امین ملکشاهی در تشریح ابعاد پرونده قتل مسئول بسیج فرهنگیان شوشتر گفت: پس از اعلام مفقودی و بی‌اطلاعی خانواده مقتول طی روزهای گذشته، با پیگیری‌های مستمر دستگاه‌های امنیتی و قضایی، پیکر بی‌جان مرحومه ارغوان احمدیان در محور ارتباطی شوشتر – کوشکک کشف شد.

وی افزود: بررسی‌های اولیه پزشکی قانونی حاکی از آن است که وی بر اثر اصابت دو گلوله جان خود را از دست داده است.

ملکشاهی با اشاره به روند پیگیری‌های قضایی و انتظامی ادامه داد: با تشکیل پرونده‌ای ویژه، دستور شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این جنایت صادر شده و تاکنون چند نفر به عنوان مظنون در ارتباط با این پرونده بازداشت شده و تحت بازجویی و تحقیقات فنی قرار دارند.

دادستان شوشتر با تأکید بر اینکه تیم‌های تخصصی پلیس آگاهی با دقت در حال بررسی ابعاد پنهان و انگیزه وقوع این قتل هستند، تصریح کرد: به محض روشن شدن زاویای پرونده و نتایج قطعی تحقیقات، اطلاع‌رسانی صورت خواهد گرفت.

وی در پایان تصریح کرد: دستگاه قضایی با هرگونه جرم خشن و ناامنی با قاطعیت برخورد می‌کند.