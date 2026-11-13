دستور ویژه پلیس شوشتر برای دستگیری قاتل فراری
فرمانده انتظامی شهرستان شوشتر استان خوزستان با اشاره کشف جسد یک زن در حاشیه شهر، از تشکیل پرونده قتل و صدور دستور ویژه برای دستگیری قاتل فراری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان
، سرهنگ فرشاد کاظمی در این خصوص اظهار کرد: روز گذشته (۲۱ آبان ۱۴۰۵) بهدنبال کشف جسد خانمی کنار جاده کوشکک به شوشتر، ضمن هماهنگی قضائی، از همان لحظات اولیه تیم خبره پلیس آگاهی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.
وی با بیان اینکه در این خصوص پروندهای در پلیس آگاهی تشکیل شده است، گفت: رسیدگی لازم تا حصول نتیجه در دستور کار قرار دارد و نتیجه اقدامات نیز متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.