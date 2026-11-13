امام جمعه شهرستان پردیس، در خطبه‌های نماز جمعه با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از ملت‌های مظلوم و همچنین خواستار اجرای جدی تکالیف قانونی در راستای حمایت از خانواده‌ها و جوانی جمعیت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی، امام جمعه شهرستان پردیس، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، با اشاره به نقش زنان در انتقال پیام و تبیین فرهنگ مقاومت، حضور آگاهانه زنان و مردان در عرصه‌های اجتماعی را ادامه‌دهنده مسیر حضرت فاطمه زهرا (س) دانست.

وی با اشاره به تحولات منطقه، بر ضرورت مقابله با سیاست‌های استکباری، حمایت از مردم مظلوم غزه و لبنان و تبدیل همدلی با ملت‌های آسیب‌دیده به حمایت عملی تأکید کرد.

امام جمعه پردیس همچنین با اشاره به پیامد‌های سیاست تحریم، بر تقویت ظرفیت‌های اقتصادی داخلی، توسعه مسیر‌های تجاری و استفاده از فرصت‌های همکاری با کشور‌های همسایه تأکید کرد.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به سالروز ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ۲۴ آبان، مسئله جمعیت را از موضوعات مهم آینده کشور برشمرد و خواستار اجرای جدی تکالیف قانونی از سوی دستگاه‌های مسئول شد.

وی تسهیل پرداخت وام‌های فرزندآوری، تأمین مسکن خانواده‌ها و حمایت از اشتغال و فرزندآوری را از جمله اقداماتی دانست که باید با جدیت دنبال شود و از خانواده‌ها نیز خواست نسبت به اهمیت فرزندآوری و آینده جمعیتی کشور توجه داشته باشند.