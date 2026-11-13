امام جمعه کیش، گفت: شهدا سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی کشور و ضامن اقتدار و امنیت ایران هستند

شهدا، ضامن اقتدار و امنیت ایران

شهدا، ضامن اقتدار و امنیت ایران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا بی‌نیاز، با تأکید بر جایگاه والای شهدا در حفظ اقتدار و امنیت کشور، شهدا را سرمایه‌های ارزشمند فرهنگی و اجتماعی ایران دانست و گفت: امنیت و اقتدار امروز ما مرهون ایثار و فداکاری کسانی است که از جان و دین خود گذشتند تا عزت و سربلندی این سرزمین حفظ شود.

او در مراسم استقبال از پیکر مطهر شهید گمنام در جزیره کیش، با قدردانی از حضور مردم در این آیین، خطاب به خانواده بزرگ کیش افزود: مردم عزیز، شما مهمان این جزیره نیستید؛ بلکه صاحب‌خانه و از اهالی کیش هستید و امروز بخشی از جامعه کیش به شمار می‌روند.

امام جمعه کیش با اشاره به حق بزرگی که شهدا بر گردن ملت دارند، به‌ویژه شهدای گمنام، افزود: امروز گرد هم آمده‌ایم تا به شهدا بگوییم اگر شما جان و دین خود را در راه خدا فدا کردید، ما نیز آمده‌ایم اعلام کنیم که راهتان را ادامه می‌دهیم و پاسدار آرمان‌هایتان خواهیم بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین بی‌نیاز ، تصریح کرد: مقام شهدا بسیار والاست و بیش از آنکه شهدا به ما نیاز داشته باشند، این ما هستیم که به شهدا نیازمندیم؛ نیازمند راه، منش و فرهنگ ایثار و فداکاری شهدا هستبم.

او ابراز امیدواری کرد خداوند توفیق پیمودن مسیر شهدا و قرار گرفتن در زمره آنان را به همگان عطا کند و ما را با شهدا محشور فرماید.