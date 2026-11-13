متخلفان صید غیرمجاز ماهی در حاشیه رودخانه بازفت به همراه ۷۸ قطعه ماهی و ادوات صید دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمخال و بختیاری،اصغر محبی، سرپرست منطقه حفاظت شده خداآفرید گفت: مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست بازفت در جریان عملیات گشت، کنترل و پایش مسیر رودخانه بازفت، یک گروه از متخلفان صید غیرمجاز آبزیان را شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: از این متخلفان، تعداد ۷۸ قطعه ماهی کپور و آثار و بقایای کشف‌شده به همراه ادوات و تجهیزات غیرمجاز ماهیگیری کشف و ضبط شد.