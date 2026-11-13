به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛همزمان با سالرورز شهادت حضرت فاطمه زهزا سلام الله علیها،دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس میهمان تجمع مردمی شبانه در خیابان انقلاب و میدان چهار باغ خرم آباد بودند.



حضور باشکوه مردم ولایتدار و شهیدپرور لرستان در کنار پیکر دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس، جلوه‌ای از ارادت و تجدید عهد با فرزندان غیور این مرز و بوم است که برای دفاع از میهن و سربلندی ایران اسلامی از جان خود گذشتند و نامشان در شمار قهرمانان ماندگار این سرزمین ثبت شد.







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پیکر مطهر یک شهید گمنام ۲۴ ساله و از منطقه ی شرق دجله در عملیات بدر و شهید گمنام دیگر با ۱۷ سال سن در عملیات کربلای ۵ تفحص شده است.