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مردم ولایی و شهید پرور خرم آباد در تجمع شبانه سنگر دفاع از ولایت و وطن با پیکر دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس وداع کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛همزمان با سالرورز شهادت حضرت فاطمه زهزا سلام الله علیها،دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس میهمان تجمع مردمی شبانه در خیابان انقلاب و میدان چهار باغ خرم آباد بودند.
حضور باشکوه مردم ولایتدار و شهیدپرور لرستان در کنار پیکر دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس، جلوهای از ارادت و تجدید عهد با فرزندان غیور این مرز و بوم است که برای دفاع از میهن و سربلندی ایران اسلامی از جان خود گذشتند و نامشان در شمار قهرمانان ماندگار این سرزمین ثبت شد.